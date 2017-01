Ansambel Elephants From Neptune viis neljapäevaõhtuselt Eesti muusikaauhindade jagamiselt koju kaks auhinda - aasta rockalbumi ning aasta ansambli tiitlid.

"Uskumatu. Me loomulikult oleme uhked selle üle, mis me oleme teinud, aga et kõige legendaarsematest Eesti muusikainimestest koosnev seltskond meie poolt on hääletanud, jõuab alles hiljem kohale," ütleb bändi ninamees Robert Linna.

Kuula videost, mida Robert Õhtulehele veel rääkis.