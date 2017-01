Tanja Mihhailova-Saar ja tema abikaasa Mikk Saar said tänavu muusikaauhindade jagamisel teha ajalugu - esmakordselt juhtis õhtut ja saadet abielupaar!

"Päris väsitav, aga lõbus," ütleb Mikk, mis tunne oli juhtida Eesti suurimat telesaadet. Tanja nõustub temaga. "Ma praegu saan aru, kui palju mu jalad haiget teevad," ütleb Tanja.

Perekond Mihhailova-Saar esitas väga ägeda muusikalinumbri ja Tanja sõnul saigi see tehtud just seetõttu, et neil mõlemal on muusikalitaust.

(Teet Malsroos)

Kuula videost, mida Mikk ja Tanja õhtujuhtimise teemal veel rääkisid ja kes rohkem närvis oli.