“Taukaril on taga üks Eesti paremaid meeskondi. Ma mõtlen laulukirjutajaid, müügitiimi ja bändi, mis koosneb Eesti tippudest,” räägib muusikaprodutsent ja meelelahutusärimees Aarne Valmis.

“Kokkuvõttes on nii, et sa võid olla võimekas laulja, aga kui sul häid lugusid pole, ei jõua sa kuhugi. Temal on vedanud. Aga lisaks heale õnnele on ta loomulikult ka andekas ja mitmekesine. Võttes arvesse kas või seda, et ta on juhtinud mitut Eesti telesaadet ja suurüritusi.

Üks huvitav asi on tema puhul veel. Enamasti on artisti teine plaat lahjem kui esimene. Ma ei tea, miks see nii kipub olema. Esimene tuleb harilikult kuskilt paisu tagant, teine sünnib tihtipeale juba inertsist. Taukari puhul saab öelda, et teine plaat pole grammigi nõrgem kui esimene.”