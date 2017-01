“Ma olen Taukariga ainult “Laula mu laulu” saates kokku puutunud. Selle põgusa kogemuse põhjal võin öelda, et ta on üsna terav noormees. Kena väljanägemisega, soliidne ja teeb nüüdisaegset nooruslikku muusikat. Kindlasti tasub äramainimist, et ta on hea suuvärgiga. Oskab end publiku ees kehtestada, on julge ja karismaatiline. Ilmselt selletõttu pannakse teda ka üritusi juhtima,” on ka räppar Cool D-l Taukari kohta vaid head öelda.

“Eks see on ilmselt kõikidele artistidele omane, aga mulle tundub, et talle läheb väga palju korda see, kuidas ta välja näeb. “Laula mu laulu” saatest meenub lugu. Ühe salvestuse eel oli Taukaril seljas mingi selline veidi vanamoodne kostüüm. No mingi veidi veider pintsaku, lipsu ja soengu kombo. Ja siis keegi viskas nalja: Heil, Hitlerjugend!” Taukar võttis seda üsna tõsiselt. Ta ei tahtnud, et tema väljanägemist jumala eest kuidagi valesti tõlgendataks või millegi kahtlasega seostataks. Kõik ütlesid siis, et ei-ei, me tegime nalja, sa näed väga hea välja! Aga ta läks lõpuks ikkagi vahetult enne saate salvestust kostüümi ümber vahetama. Selle loo põhjal ma eeldan, et talle on hästi oluline, mis signaale ta välja saadab ja milline imago tal on.”