“Ma olen Taukariga teinud klubiüritusi, aga oleme osalenud koos ka ühel pulmapeol. Ta on väga lühikese ajaga jõudnud sellisesse staadiumisse, kus pole enam vahet, mis muusikat ta teeb. Kõik töötab!” kiidab raadio Sky Plusi DJ Vaido Pannel kolme muusikaauhinna värsket võitjat. “Inimesena on ta selline, kellega koos tahaks elada iga neiu. Ja võib-olla ka mõni noormees.”

Vaido meelest annab Karl-Erik endast rohkem, kui talt oodatakse. “Ma olen temaga kokku puutunud ka sel ajal, kui ta äsja superstaarisaatest tuli. Üsna vahetult pärast saate lõppu olime Rakvere klubis. Tol õhtul ei olnud seal palju rahvast, julgen pakkuda, et umbes 40–50 inimest. Taukar polnud sel ajal veel nii tuntud. Tal polnud siis veel bändigi taga, keegi pani seal fonosid käima, vahepeal kasutas ta ka kitarri. Minu meelest ei olnud poisil tol ajal isegi veel oma lugusid, ta esitas kavereid. Ja teda absoluutselt ei huvitanud, et read olid hõredad. Ta kutsus inimesed endale lähemale, suhtles nendega ja mängis nagu oleks staadionil. Ma mõtlesin, et vau, vot see on suhtumine! Sest suhtumist sa osta ei saa.”