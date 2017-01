“Näosaates, kui Karl-Erik oli halli parukaga ja kehastas Kalmer Tennosaart, avastasin äkki, et ta on tohutult 19. sajandi helilooja Franz Liszti nägu,” räägib multitalent Mart Sander, kes on suur Liszti fänn.

Mart palus Karl-Eriku väikesele fotosessioonile, kus too Ferenc Liszti kehastas. “Pärast kasutasin seda fotot, kui maalisin oma raamatu “Lugusid suurtest heliloojatest” jaoks noore Liszti portreed. Paljud on küsinud, et kust ma võtsin sellise huvitava originaali, mille järgi oma versioon maalida. Keegi ei tea, et raamatus on tegelikult Taukari portree!”

Mart tutvus Karl-Erikuga superstaarisaate eelvoorus aastal 2012. Mart istus toona kohtunikepingis. “Kui ta sisse astus, arvasime kõik, et ilmselt keegi nohikust üliõpilane tuleb nalja tegema või osaleb kihlveo pärast. Kui ta suu lahti tegi, oli selge, et me eksisime,” meenutab Sander esmamuljet.

Mis on Mardi arvates aga Karl-Eriku fenomen? “Eelkõige ilmselt väga tark repertuaarivalik. Laulja jaoks ei ole tähtis, mis lugusid ta laulab – tähtis on, mis ta laulmata jätab. Üks hea laul toob vähem kasu kui kolm halba laulu kahju.”