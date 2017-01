Kui Taukaril tuli saates “Su nägu kõlab tuttavalt” üht naislauljat kehastada ja lavalist liikumist harjutas, sööbis see pilt tantsutreener Villiko Kruuse mällu.

“Ütleme nii, et liikumine pole tema tugevaim külg. Neis proovides sai ikka nutta ja naerda,” muigab Villiko. “Kellel see naine ikka lihtsalt tuleks, aga ütleme nii, et Karl-Erik on mehena igas mõttes parem – nii olekult kui välimuselt.”

Villiko tegi Taukariga koostööd juba enne paroodia-show’dki, superstaarisaate aegu. “Selleks, et saada aru, et see kutt on andekas, ei pidanud geenius olema. Nägin tema teekonda kõrvalt ja olin nõu ja jõuga abiks,” meenutab Villiko telekonkurssi, kus Karl-Erik end esimest korda Eesti muusikasõprade südamesse laulis. “Kui sul on olemas X-faktor, mida temale on kuhjaga lajatatud, siis rahvas juba armastabki sind. Edu Karl-Erikule!”