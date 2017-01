Karl-Erik Taukari endine bändikaaslane Ikevald Rannap räägib, et nad on koos palju nalja saanud: “Näiteks ükskord käisime esinemas peol, kus stiiliks oli Kreeka teema. Otsustasime bändiga end porgandpaljaks võtta ja mässisime linad esinemise ajaks toogadena ümber, pähe panime päikeseprillid.”

Ikevald sai Karl-Erikuga tuttavaks aastaid tagasi BandCampi laagris, kus muusikud käivad uusi laule loomas. Seejärel hakkasidki nad koos mängima ansamblis Ketikoerad.

Hiljem, kui Karl-Erik superstaarisaates osales, pistis ta seal rinda teiste hulgas Ikevaldiga. Juba toona ennustas viimane bändikaaslasele suurt tulevikku. “Mul oli hea meel, et ta edasi sai. Mäletan, et timmisime veel eelmisel õhtul Karl-Eriku juures enne eelvooru minekut tema esitatavat lugu “New Shoes”. See laul meeldib mulle siiani väga ja oli talle suurepärane valik. Ikka on hea meel, kui sõpradel ja musikaalsetel inimestel hästi läheb.” Ikevald ise paraku stuudiovoorudesse ei jõudnud, Taukar aga lõpetas saatesarja neljanda kohaga.

Selles, miks peaaegu iga laul, mida Taukar esitab, hitiks saab, on Ikevaldi arvates süüdi lood ise. “Head laulud saavadki hittideks. Lisaks on tal stuudios, mänedžmendis ja ka ansamblis hea tiim – võitmatu kombo.” Ikevald ütleb, et pole Taukari värskema muusikaga täpselt kursis, kuid üldiselt need lood talle meeldivad. “Minu lemmiklugu tema repertuaarist on “Bring Me Light”, mille me kunagi koos kirjutasime ja mida koos esitasime. Palju tervitusi Karl-Erikule!”