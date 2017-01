Muusikainimesed paljastavad Eesti muusikaauhindadel puhta töö teinud poplaulja edu valemi

Karl-Erik Taukar riisus neljapäeva õhtul Eesti muusikaauhindade koore, viies oma albumi “Kaks” eest koju kolm preemiat: aasta meesartist, album ja popalbum. Saamata jäi vaid aasta parima laulu auhind, mille kandidaadiks oli ta loo “Tähti täis on öö” eest samuti nimetatud.

“Mida kauem eesti muusikas tegutseda, seda rohkem saad aru, kui palju on siin häid muusikuid ja kui palju tehakse head muusikat. Mul polnud nii suuri ootusi, et lausa neljas kategoorias kolme parima hulka jõuan,” ütles Karl-Erik Taukar enne auhinnatseremooniat, kui kuulis enda neljast nominatsioonist. Kõige prominentsemaks auhinnaks peab Karl-Erik neist neljast aasta albumi oma. Ta ütles mõni aeg tagasi, et kui ta saaks valida ainult ühe, mille kindlasti koju saaks viia, oleks see just aasta album.

Karl-Eriku teine kauamängiv “Kaks” ilmus novembris. Tunnet, et enam ei viitsi, tal salvestamise ajal polnud, kuid tunnistas plaadiesitlusel, et protsess oli üsna kurnav. “Albumi salvestamise juures on üllatavalt palju nüansse, mida jälgida, kui tahad, et looming kõlaks helikandjal ja jõuaks kuulajani nii, nagu autor seda ette kujutas. Tuleb tohutult palju proovida ja ideid ka prügikasti visata.”

Plaadi nime “Kaks” mõtles välja Karl-Eriku elukaaslane Kerli Kivilaan. “Teine plaat on omaette fenomen – tihti läheb see bändidel või artistidel aia taha. Kui esimene plaat on menukas ja on põhjust ruttu teine teha, siis ajapuudusel pole see enamasti nii hea kui esimene,” lausus Karl-Erik. Ta ütle, et tema puhul ei näi see reegel kehtivat ja teine plaat on esimesest parem.