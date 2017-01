Täna avaldati ka avalike inimeste pöördumine Rail Balticu vastu, milles seisis mitmeid kriitikanooli Rail Balticu pihta, näiteks heideti ette, et see ei too odavat ega kiiret ühendust Euroopaga, see ei ole majanduslikult mõttekas ning Venemaalt tuleva transiidi korral võib kujutada ka julgeolekuohtu.

Tamme sõnul on projekt aga suur ja keeruline ning sellesse tuleks enne põhjalikumalt süvenema detailidesse. “Kaupa sellele raudteele on olemas. 80% Soome ekspordist liigub meritsi ning sellest arvestatava osa endale saamine on väga reaalne,” sõnas Tamme.

Rail Baltic projekti kritiseeris ka logistikaettevõtja Karlo Lambot, kes tõi projektile mitmeid vastuargumente.

Esiteks tõi Lambot välja, et tegu ei ole kiire ühendusega Euroopasse, nii Berliini kui Varssavisse. Tegelikkuses on Lamboti sõnul reaalne sõiduaeg lausa 13 tundi, kuna Poolas kiirraudteed ei ole ega tule. “See suurte masside jaoks atraktiivne ei ole, Rail Baltic muutub lihtsalt Baltikumisiseseks raudteeks,” sõnas ta.

Tamme sõnul on tegu ennustamisega, mis on tänamatu töö ning on palju inimesi kes raudteel sõita tahaks ning kaubaveo jaoks kiirused nii olulised ei ole.

Järgmine Lamboti argument oli see, et lahtine on ka finantseerimine. “Euroopa Liidu abi alates 2021. aastast on ju suur küsimärk ning seetõttu valitsus üritab tsementeerida Balti riikide vahelist koostööd ja öelda, et me ehitame ta igaljuhul lõpuni. Aga see rahahulk, mis me lõpuks peame ise maksma või laenama, võib olla kordades suurem kui me saame Euroopa Liidust.” Samuti tuletas Lambot meelde, et raudteeühenduse maksumuseks on 5 miljardit eurot, mistõttu kardab ta, et nii tema lapsed kui ta ise peavad selle kord kinni maksma.

Tamme sõnul on aga osa projektist juba finantseeritud. Mehe sõnul on Euroopa Liidus eelisjärjekorras töös ja käigus projektid, seega mida hiljem projektiga alustada, seda vähem tõenäoline on raha saada. “Nii kõrget tuge ei ole ühelegi projektile Euroopa Liidus antud, see on pretsedenditult tähtis asi Euroopa Liidu jaoks,” sõnas ta.

Lamboti sõnul ei ole aga ka kaupa mida vedada, seega peaks suur kaal asuma Venemaa kaupade vedamisel, kuid logistikaärimees tõi välja selle, et me omame preagu raudteefirmat, mis on võlas, kuna Venemaalt kaupa ei tule. “Nüüd me ehitame raudtee, et veel rohkem seda puuduvat kaupa vedada? See on loogikavastane!” sõnas ta.