Sula jätkub ka reedel, sooja on kuni viis kraadi.

Eeloleval ööl on vahelduva pilvisusega ilm, edastas Riigi Ilmateenistus. Öö hakul võib kohati veidi sadada. Mitmel pool on udu ning valitseb jäiteoht. Puhub loode- ja läänetuul 3-9, öö hakul rannikul kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kuni +2 kraadi.

Päeva on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Kohati võib olla udu. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi.