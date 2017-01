"Ta mõjub väga soojalt ja sõbralikult ja see rahvale meeldib. Ta on nagu oma inimene," kirjeldab Karl-Erik Taukarit Kaidi Klein, kes oli saate "Eesti otsib superstaari" toimetaja aastal 2012, kui muusik alles saatesse pürgis ja polnud veel staarimaailmas kanda kinnitanud.

"Eelvoorus Solarise keskuses oli üks pikk kitarriga poiss, kes küsis mu käest, et miks te minuga intervjuud ei tee. Ütlesin talle, et kui jõuad stuudiovooru, siis teeme. Paraku millegi erilisega ta meile eelvoorus silma ei jäänud, oli selline tore poiss, kes laulis hästi. Finaalide ajal sai mulle aga iga nädalaga selgemaks, et ta on inimesena vaimukas ja intelligentne ning laval suurepärane artist," meenutab Klein.

Ta lisab, et kuigi Taukari jäi staarisaates neljandale kohale, oskas ta kogemuse enda kasuks pöörata. "Kui paljud superstaari-saates osalenud noored lauljad on tänaseks pildilt kadunud, siis Taukar teadis täpselt, kuidas seda hüppelauda ära kasutada."

"Tänaseks olen teda aga intervjueerinud juba mitme erineva saate jaoks, tema vastused ei ole kunagi igavad ja ka see on ühele artistile väga kasulik oskus. Üks tema edu võti on kahtlemata väga hea suhtlemisoskus. Lavale minnes on tal publik kohe peos. Ta mõjub väga soojalt ja sõbralikult ja see rahvale meeldib. Ta on nagu oma inimene," ütleb Klein.