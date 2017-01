"Õhk peab puhas olema, siis on ka mõtted puhtad ja inimestevahelised suhted õiged," kuulutas astroloog Igor Mang teisipäeval hommikul Kadriorus uue elamukvartali ehitusplatsil. Tähetark viibutas puidust saua lääne poole – just see ilmakaar valitseb õhu üle – ning lasi kohaletulnud kinnisvaraarendajatel ja linnaisadel oma väge täis loitsud kooris üle korrata.

Mang kutsus maagilisel riitusel appi kõigi nelja ilmakaare kosmilised energiad: ta süütas neli küünalt ja sättis need vastavalt itta, läände, põhja ja lõunasse. Loodava elamukvartali väestamisele aitasid kaasa ka poolvääriskivid turmaliin ja kullisilm.

"Need kivid soosivad loomingulist ärkamist. Selleks, et olla loominguline, tuleb võtta energiat kõrgematelt tasanditelt vastu," õpetas ta.

Riitust peab mõne aja pärast kordama