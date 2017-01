Kolmapäeval suri 80 aasta vanuses telelegend Mary Tyler Moore – näitlejanna, kes tõi USA teleseriaalidesse varasemate ontlike koduperenaiste asemel kaasaegse ja iseseisva naise. "Mary Tyler Moore muutis tervet naiste maailma," kirjutas oma järelehüüdes telesaatejuht Ellen DeGeneres.

Pressiesindaja sõnul suri Moore Connecticuti haiglas oma kolmanda abikaasa Robert Levine’i ja lähisõprade juuresolekul. "Mary jääb meelde kartmatu visionäärina, kes maailma oma naeratusega elama pani," ütles Mara Buxbaum.

TMZ.comi andmeil oli telelegend juba üle nädala hingamisaparaadi küljes. Moore’il oli seljataga pikk võitlus suhkruhaigusega ja 2011. aastal eemaldati tal healoomuline ajukasvaja. Kaks aastat tagasi räägiti, et Moore’il on haiged nii süda kui ka neerud ja et ta on peaaegu pime.

TEGI AJALUGU: «The Mary Tyler Moore Show» ilmus ekraanile ajal, kui näitlejannad mängisid tavaliselt koduperenaisi. Kuid Mary muutis televisiooni igaveseks, kui ta kehastas oma sarjas vallalist Jackie Kennedy stiilis soenguga karjäärinaist Mary Richardsit. vida press (Vida Press)

17aastaselt tantsijana meelelahutusmaailma sisenenud Mary Tyler Moore võitis 1960. aastatel miljonite televaatajate südamed komöödiasarjas "The Dick Van Dyke Show". Edu jätkus 1970. aastatel seriaaliga "The Mary Tyler Moore Show" (1970–1977).