Putukatõrjevahend, Daisy bordüür, kristall-lühter ja nõudepesumasinasse mõeldud tabletid – need on ühe kortermaja tegevdirektori ostud, mis elanikke tigedaks ajavad. Ta olla püüdnud nende tšekkidega varjata sularahas makstud töötasu. "Nüüd kümne-saja euro pärast hakata – ma küll ei näe absoluutselt mõtet," ütleb ühistu esimees, kuid elanikud on otsustatud nõuda õigust.

SUUR-KARJA 18: Majaelanikud on läbi aastate talunud skandaale ja kardavad nüüd uut. (Alar Truu)

"See mind vihastas, kuramus, nii vihastas!" hüüatab Suur-Karja 18 elanik Inara, kui räägib, milliste ostude tšekke on endine tegevdirektor esitanud. Inara on majas elanud üle poole sajandi ja hoiab kõigel hoolega silma peal. Tema ning kahe majakaaslase, Irina ja Olga, märkamata ei paista jäävat pisimgi asi.

Naised kinnitavad, et muresid on neil teisigi. Praegugi kestab kohtuvaidlus endise juhatusega. Olga selgitab, et pärast eelmise juhatuse väidetavat rahaga patustamist kaasati uude juhatusse revisjonikomisjoni liikmed ja usaldati neile tegevdirektori ülesannete ja palga määramine.

Olga arvab, et sellest alates kiskuski asi kiiva: tegevdirektoriks saanud juhatuse liikme Svetlana Aleksejevaga sõlmiti töölepingu asemel käsundusleping talle kuuluva firmaga Amanbir OÜ. Olga silmis on tegemist olukorraga, kus juhatuse liige sõlmis seeläbi endaga lepingu, ilma et selleks oleks üldkoosoleku otsust. Naised lisavad, et see pole siiski veel kõik.