"Mina olen prügi viinud prügi­lasse ja mul on selle kohta tšekid," kinnitab mees, keda tähelepanelik kodanik juhtus pildistama, kui too metsa all mustade prügikottidega askeldas.

Laupäeval postitati "Märgatud Tallinnas" Facebooki gruppi teade, kuidas kella 12.30 õnnestus tähelepanelikul kodanikul Paljassaares pildile saada mees, kes viskas väidetavalt autost mitu suurt musta kotitäit prügi metsa alla.

Pildistaja teavitas sellest ka keskkonnaametit. Sotsiaalmeedia olevat aga nagu avalik häbipost, kuhu vääralt talitanud inimese piltide riputamine on talle parim karistus.

Fotodel on taksoteenust pakkuv Indrek, kes käratas: "Vaadake, kas nende piltide peal on näha, et mina tassin prügikotte sinna? Teate, vaadake! Mina olen oma prügi viinud prügilasse, nii et see on täielik jama! Ja mul on tšekid selle kohta. Millest te räägite?!"