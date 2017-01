Täna oli Kanal 2 saate “Tund tähega” külaliseks lauljatar Liis Lemsalu, keda oli küsitlema tulnud ligi sadakond noort fänni. Küsimusi oli väga erinevast vallast, kuid enim šokeeris Lemsalut küsimus selle kohta, kas ta on kunagi narkootikume teinud.

See küsimus mõjus ilmselgelt Lemsalule ootamatult ning ta lõi küsimuse peale silmad maha ja naeris närviliselt. Kuid ta vastas, et ta ei ole suitsetaja ega jooja ning tema jaoks on meelemürgid üsna kauged asjad. “Minu jaoks on okei kui on mingi üritus ja siis naudid joomist, tunned sellest mõnu ja tajud mis seal klaasis on. Et ennast segamini või sassi ajada, see ei sobi mulle, ma sureksin ära!” sõnas ta.

Liis paljastas ka seda, et on kunagi pikanäpumees olnud ning seda šokolaadisõltuvuse tõttu. Tema vanemad talle väga magusat söömiseks ei andnud. Seetõttu väiksena, kui ta isaga Küprosel treeninglaagris kaasas käis, varastas ta ühest väikesest poekesest šokolaadibatooni. “Nüüd ma enam selline šokolaadisõltlane ei ole,” naeris ta.