Mehhiko president Enrique Pena Nieto tühistas visiidi USA-sse, mis pidi aset leidma järgmisel nädalal, öeldes, et Mehhiko ei maksa müüri ehitamise eest kahe riigi piirile.

Mehhiko president Enrique Pena Nieto (AFP / Scanpix)

USA president Donald Trump aga andis vastulöögi öeldes, et kohtumine Enrique Pena Nietoga oleks kasutu, kui Mehhiko ei kohtle USAd lugupidamisega ega taha maksta püstitatava piirimüüri eest, kirjutas BBC. "Kuni Mehhiko ei kohtle Ameerika Ühendriike õiglaselt, lugupidamisega, on sellised kohtumised kasutud, ning ma tahan minna erinevat teed, meil pole valikut,“ kõneles Trump.

USA president Donald Trump (AFP / Scanpix)

Diplomaatiline tüli puhkes päev pärast seda, kui Trump oli allkirjastanud oma plaani ehitada USA-Mehhiko piirile müür. Senati vabariiklased kinnitasid, et USA kongress liigub müüri ehitamise kavaga edasi ning selle maksumus on 12-15 miljardit dollarit. Trump aga kinnitas, et ameeriklased selle müüri eest maksma ei hakka.