Õdusalt valgustatud kodu turgutab tuju ()

Kodu valgustuslahendust kaaludes tasub asjatundjalt nõu küsida sest nii ala- kui ka ülevalgustatud kodu mõjub enesetundele halvasti: see võib väsitada, muuta närviliseks või põhjustada tusatuju.

Sügisel ja talvel, kui pimedat aega on oluliselt rohkem kui valget, on eriti tähtis, et kodus oleks iga ruum valgustatud nii, et sellel, kes seal viibib, oleks mõnus olla.

Õigesti valitud valgusti ei tekita häirivaid peegeldusi või varje ega pimesta, küll aga annab see ruumile soojust ja avarust.

Mõistlik on kasutada valgusteid, mille valgusallikaid pole ühegi nurga alt näha või mille valgusvoog on suunatud ülespoole, soovitavad Hektor Lightsi asjatundjad. Vastavalt vajadusele valitud valgustuslahendus annab energiat, tagab hea tuju ja mõnusa meeleolu.