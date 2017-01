Kodanikualgatuse korras loodud valimisliit Põliskeskerakondlased tahab kohalike omavalitsuste valimistele minna oma nimekirjaga. Ehk siis peaminister Jüri Ratase vastu mässavad Edgar Savisaare toetajad ei lähe Võrus kohalikele valimistele Keskerakonna nimekirjas.

Täna õhtul Võrus peetud koosolekul ütles riigikogu liige Heimar Lenk, et sama skeem võib teoks saada ka Tallinnas. Tema sõnul on praegu raske öelda, kas mujal Eestis võivad Keskerakonna ridadesse kuulujad oma valimisliite teha, kuid praegu ei lõpeks see enam ka sellega, et liitudesse kuulujad erakonnast välja visatakse.

Koosolekul kõlas tugeva joonena läbi see, et valimisliitudega ei soovita Keskerakonda mitte lammutada, vaid anda ka parteielust kõrvale jäetud ustavatele Savisaare jüngritele võimalus kogukonna elus kaasa rääkida.

Pigem lootsid kohaletulnud, et põlissavisaarlased aitaksid Keskerakonda päästa.