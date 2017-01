Tuntud telenägu Neeme Raud kirjutas täna oma Facebooki lehel segase sõnumi selle kohta, kuidas ta lahkub "Aktuaalse kaamera" saatejuhi kohalt ja seda päeva pealt. Hiljem teatas Rahvusringhääling, et Raud astub kõrvale terviseprobleemide tõttu.

Margus Allikmaa ei välistanud, et Raud veel jätkab ETVs. “Selle aja jooksul mis on olnud, olen püüdnud uurida, mis on juhtunud. Proovisin Neeme telefoni ja ta ei vastanud,” sõnas ta.

Ajakirjanik Katrin Lust küsis telefoniintervjuus, kas võis Rauaga ehk juhtuda nagu ajakirjanikega ikka juhtub, et emotsioonid läksid üle pea ning varsti mees ikkagi oma tööga jätkab, millele Allikmaa vastas, et just nii ta arvab, et juhtubki.

Vaata videost lähemalt!