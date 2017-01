Tänasest jääb täpselt üks kuu iga-aastase suurvõistluse Tartu Maraton toimumiseni. Paraku pole senine talv suusasõpru lumega õnnistanud ja suuska saab sõita vaid kunstlumeradadel. See aga ei tähenda, et suur suusapidu pidamata jääks. Korraldajatel on mitu varuplaani juhuks, kui lumi maha ei tulegi. Vaata videost lähemalt!