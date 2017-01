Politsei teatas täna, et on kinni pidanud 45aastase mehe, keda kahtlustab alaealiste seksuaalses ärakasutamises. Pressiteate manusesse lisatud foto kandis märgistust "untitled12".

Tore, et politseitöötajatel ei puudu huumorimeel. Kahtlemata on nad hästi kursis kriminaalse juhtumiga kirjanduspõllul ehk Kaur Kenderi suurt kõmu ja vastakaid arvamusi tekitanud raamatuga "UNTITLED 12", kus kirjanik on luubi alla võtnud pedofiili jõledad teod.

Põhja prefektuur teatas täna, et lastekaitseteenistuse politseinikud pidasid 10. jaanuaril Tallinnas kinni 45aastase mehe, keda kahtlustavad laste seksuaalses väärkohtlemises. Kohus vahistas mehe.