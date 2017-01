Okupatsiooniga kaasnenud majanduslikku ülekohut heastama mõeldud omandireformist on tolleaegsel põlvkonnal erinevad mälestused. Reformi vastuolulisus seisneski asjaolus, et headest kavatsustest hoolimata osutus see hoopis uue ebaõigluse põhjustajaks. Õnnega olid koos need, kel õnnestus senine eluase kõigile tasuta kätte jagatud kollaste kaartide eest erastada – sisuliselt tasuta. Halvemini läks neil, kes saatuse tahtel olid sattunud elama korterisse või majja, mille riik otsustas tagastada ennesõjaaegsetele omanikele või nende pärijatele. Nii tekkisid sundüürnikud, kes pidid võrreldes eluaseme tasuta erastanutega maksma omanikule üüri juba mitu korda suuremate turuhindade järgi või tuli neil sootuks oma senisest kodust välja kolida.

Kuigi reformi algusest on juba veerand sajandit möödunud ja eluga tuleb edasi minna, pole kunagine ebaõiglus vähemalt osal sundüürnikel meelest läinud. Kus osapooli on palju, seal ei pruugi veerandsajanditaguse ebaõigluse kõrvaldamine isegi võimalik olla, kuid küsida tuleb, kas valitsuse juurde omandireformi komisjoni loov Keskerakond seda tegelikult tahabki.

Selle loomine ei tähenda veel otsust, et kuni 100 000 sundüürnikule tõepoolest hüvitatakse omandireformist tekkinud rahaline ja moraalne kahju. Küll võib hüvitise nõudjal tekkida põhjendamatult kõrge ootus, et riik ongi valmis talle kompenseerima näiteks Kadrioru korteri turuhinda, kui teema eestkõnelejaks on peaministrierakond. Korteri toonane turuhind on tänapäeva mõistes vaid saiaraha. Kõigile 10000 euro maksmine tähendaks aga kümnendikku riigieelarvest ning oleks ebareaalne. Tegelikult võib sundüürnik arvestada sümboolse ja uut pettumist põhjustava sajakonna euroga, kui omandireformi reservfondis on 13 miljonit eurot. Ja kui õiglane on varasema riikliku ebaõigluse heastamine praeguste maksumaksjate arvelt? Või lööb Keskerakonnaga kampa ka IRLi minister Urmas Reinsalu ja toob sundüürnike rõõmuks vajamineva summa Moskvast okupatsioonikahju hüvitisena?

Kuid Keskerakonna initsiatiivi ei pidurda ainult rahanappus, vaid poliitilise toe puudumine. Paralleel hallipassimeestele kodakondsusega lubamisega on ilmne: kõik teavad, et teemapüstitus meeldib eelkõige Keskerakonna valijaile; seadusemuudatuseks (vähemalt sel kujul, nagu hüvitamislootust hellitav huvigrupp soovib) pole selle riigikogu koosseisu ajal lootust, ja ometi kerkib teema just kohalike valimiste eel. Keskerakonda pole takistanud sundüürnike teemat oma valimisvankri ette rakendamast seegi, et Edgar Savisaar ei suutnud või ei tahtnudki varasemate võimuolemiste aegu reformile joont alla tõmmata. Ei takista nüüdki, kui keskerakondliku ministri juhitud komisjon on tööd alustamas.