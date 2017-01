Ilmselt need jõud, kes rahva rahal omatahtsi tegutsevad, teevad ära ka nn Seto valla. Väidetakse, et Setomaa on Eesti mastaabis jõukas ja isemajandamisel põhinev piirkond. 20–30 aastat tagasi häbenesid setoks olemist kõik need praegused tegelased, kes nüüd Setomaa programmist raha saavad ja nn ühtset Setomaad luua püüavad. Verinoored aga ei saa asjast aru.

Väidan juba aastaid, et see setotamine teenib üksnes poliitilisi (ja rahalisi) eesmärke. Olen alati pidanud Petserimaa asendamist Setomaaga reeturluseks ja pühaduseteotuseks. Meie juured on Petserimaas, mitte suhteliselt hilja tekkinud sõnaühendis Setomaa. Juurte hülgamine viib alati hävimisele.

Tuntud koduloolane Leo Reissar Mikitamäelt, kes 1996. aastal üllitas oma raamatu "Setumaa läbi aegade. Petserimaa", ei tahtnud ega saanud kuidagi Petserimaad ajaloost välja visata. Petserimaa on maateaduslik, kartograafiline ja sügavalt ajalooline toponüüm, mida häbenevad nüüdsel Eesti ajal üksnes Tartu rahulepingust loobujad. Eesti riigi sünniga sündis Petseri maakond ning ükskord peab see taastuma.