Kes oleks aasta eest osanud arvata, et Briti peaministriks saab Theresa May või et USA etteotsa astub Donald Trump? Täna kohtuvad need kaks riigijuhti Washingtonis esimest korda elus. Nädal tagasi USA 45. presidendina tööle asunud Donald Trump on juba ennustanud, et Theresa Mayst saab "tema Maggie", viitega headele suhetele endiste liidrite Ronald Reagani ja Margaret Thatcheri vahel. May on samuti positiivsel lainel: tema sõit Ameerikasse on selleks, et uuendada kahe riigi vahelisi erilisi suhteid ja koos juhtida maailma.

Suurbritannia ajakirjandusel on mitu põhjust tänasele kohtumisele suurt tähelepanu pöörata. May on ju esimene välismaa riigijuht, kellega Trump kohtub. See on vastukaaluks läinudkevadisele Washingtoni suhtumisele.

Kui tollane president Barack Obama külastas Londonit enne 23. juuni Euroopa Liidu teemal peetud rahvahääletust, manitses ta britte Euroopa Liitu jääma ja ütles ka selge sõnaga välja, et kui Suurbritannia astub liidust välja ja tahab USAga kaubanduslepingut sõlmida, siis tuleb tal minna järjekorra lõppu. Teisisõnu andis Obama mõista, et kaubanduslepingut niipea ei tule. Vaatlejad kahtlevad Nüüd on aga riigitüüril Donald Trump, kes tahab Barack Obamast igati erineda, ja märgid näitavadki, et Suurbritannia on järjekorras päris ees. Trump on juba öelnud, et leping peaks tulema kiiresti, aga korrektselt. Vaatlejad kahtlevad, kas Briti-USA kaubanduslepingut on võimalik saavutada enne 2019. aastat, kui Suurbritannia on ametlikult Euroopa Liidust lahkunud. Mõni arvab, et ametlikke läbirääkimisi ei saagi enne lahkumist alustada. Kahtlusi tekitavad ka Ameerika Ühendriikide enda huvid. Näiteks Briti toiduainete regulatsioon on hoopis rangem ning väga peljatakse USA firmade tulekut Briti tervisesüsteemi. Kingituseks viskitops May viib Trumpile kingituseks 16. sajandi taustaga viskitopsi, millel on sümboolselt kaks sanga. Trump on küll täiskarsklane, ent kingitav tops on pärit Šotimaalt, kust on pärit ka Trumpi ema Mary Anne MacLeod, kes sündis Lewise saarel. Šotimaad on Trump ikka ja jälle külastanud. Lõppev nädal tõi elevust ka Suurbritannia sisepoliitikasse. Teisipäeval langetas ülemkohus otsuse, mille kohaselt ei saa May üksi Euroopa Liidust lahkumise protsessi käivitada, vaid peab seda kooskõlastama parlamendiga. Valitsusel tuli nüüd kiiresti ette valmistada sellekohane eelnõu ning May lubas isegi parlamendile esitada lahkumisplaani üksikasjad (nn valge dokument – white paper). Veel ei ole selge, millal need üksikasjad siis tulevad, ent eelnõu asub parlament arutama juba tuleval nädalal.