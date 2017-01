USA ja Mehhiko piir on 3144 kilomeetrit pikk ning 2000. aastal võttis kongress vastu seaduse, mis lubas 1100 kilomeetrile ehitada turvatara. Tänaseks on turvatarast valmis 1050 kilomeetrit. Sellest suurem osa ehitati president George W. Bushi teisel ametiajal.

Ekspert Todd Sternfeldi arvestuste järgi maksaks betoonmüüri ehitus kogu Mehhiko piirile 26 miljardit dollarit.

Betoonmüüri ehituseks kogu piirile vajab Trump kongressi nõusolekut. Arvestades, et nii senatis kui ka esindajakojas on ülekaalus vabariiklased, siis see nõusolek ilmselt ka antakse.

Keerulisem on küsimus projekti rahastamisega, sest kongress ei soovi raha laristada. Donald Trump on kogu aeg rääkinud, et kasseerib müüri ehituskulud sisse Mehhikolt. Sealsed juhid on aga resoluutselt kinnitanud, et nemad selleks ühtki senti ei anna.

Seniste plaanide järgi pidi Mehhiko president Enrique Pena Nieto kohtuma Donald Trumpiga 31. detsembril Washingtonis, kuid opositsioon on soovitanud tal visiit ära jätta.

President keeldus esialgu selge vastuse andmisest. Ta ütles, et visiidi toimumine sõltub nendest kõnelustest, mida peetakse praegu kõrgete ametnike tasemel Washingtonis.

"Sõltub sellest, missuguse raporti ma läbirääkimiste kohta saan. Selle põhjal otsustan, mida teen järgmisena," ütles Mehhiko riigipea.