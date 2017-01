Meie koduplaneedist möödus kolmapäeva hommikul kell 6.55 vaid 261 000 kilomeetri kauguselt asteroid 2017 BX, mille astronoomid olid alles läinud reedel Hawaiil Haleakala vulkaanil asuva teleskoobiga avastanud.

Kosmilises mõõtkavas on 261 000 kilomeetrit üsna väike vahemaa, kui arvestada, et Kuu keskmine kaugus Maast on 384 000 kilomeetrit. Kuni 14meetrise läbimõõduga asteroidi kiirus Maast möödumisel oli 18 700 kilomeetrit tunnis.

See oli juba teine ootamatu kosmosekülaline sel aastal. Nii avastasid Arizona ülikooli teadlased 7. jaanuaril kuni 34meetrise läbimõõduga asteroidi 2017 AG13, mis möödus Maast 9. jaanuaril kell 14.50 203 000 kilomeetri kauguselt.