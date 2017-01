Seda, et mingid pendli- ja vitsamehed käivad „mõõduka“ tasu eest inimeste endi või pigem nende samade selgeltnägijate väljamõeldud needusi kodudest välja ajamas, olen kuulnud. Aga see, et armastatud astroloog kutsutakse pidulikult koos linnaisadega nurgakivi panema, on midagi uut.

Eestlaste usuleigus ja tuline ebausk on jõudnud järgmisele tasemele. Vähe sellest, et president jumalateenistustele ei lähe, nüüd lastakse kirikuõpetaja õnnistuse asemel tähetarkadel kividest energiat välja pigistada. Tähetark on muidugi piisavalt tark, et kirikuõpetaja enesest ettepoole seada, öeldes, et kirik on kõrgem kui tema maagilised riitused. Tähetark on veelgi targem – ta viitab, et tema positiivne energia kestab nii umbes seitse aastat. Nõnda et kutsuge aga uuesti, kui tahate, et halb energia võimust ei võta.

Oih, see kirjatükk sai nüüd nii negatiivse energiaga, et põletage ajaleht ruttu ära ja puistake tuhk nelja tee ristile. Ma ise lasen endale haldjaringis natuke lasuriiti loitsida.