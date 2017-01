Šepsi ja Kerro suhe on avalikkuse tähelepanu all olnud juba pikemat aega ning siiani ei olegi täpselt selge, kas kunagi teineteist "Selgeltnägijate tuleproovist" leidnud paar on lõplikult lahus või mitte.

Eesti kuulsaim selgeltnägija Marilyn Kerro postitas täna oma Facebooki kontole pildi, kus figureeris ka nõia (eks?)kallim Aleksander Šeps. Kas noored on suhteprobleemid selja taha jätnud või on tegu lihtsalt sõbraliku kinokülastusega?

Kui Kerro kolmandat korda end sensitiivide lahingusaates proovile pani, uuriti koheselt ka tema ja Šepsi suhte kohta.

"Kuidas Saša suhtub, et osaled?" uuris saatejuht. "Ma ei tea, kuidas ta sellesse suhtub või suhtuma hakkab," vastas Kerro. Saatejuht uuris, kas Šeps siis ei teagi, et Kerro taas võistlustulle astus, mille peale vastas ta: "Ei tea, me pole nädal otsa suhelnud."

"Kas läksite tülli?" uuris saatejuht edasi. "Kui inimene pakib oma asjad ja lahkub, mida sellest arvata?" plahvatas Kerro ning kinnitades, et nende teed läksid lahku.

Hiljem selgitas Kerro, et tal on sellest teemast raske rääkida ning ta ei tea täpselt isegi, kust tüli alguse sai. "Mis siin öelda. Selge see, et armastus kuskile ei kao, aga saan siin vaid enda eest rääkida. Raske on sellest rääkida, sest ma ei saa isegi aru, millest meie probleemid algasid. Me vist näeme maailma erinevalt. Leian, et kõige olulisem on pere," sõnas Kerro tuleproovi saates, nentides, et temal ja Šepsil on erinevad arusaamad laste saamise kohapealt. Nimelt Kerro tahaks otsemaid lapsevanemaks saada, kuid Šeps ei ole veel lasteks valmis.

"Ju tuleb see pere ise luua kunagi," vihjas Kerro, et suhe Šepsiga on tõesti täiesti karidele jooksnud.

Eile oli telekanali TNT eetris "Selgeltnägijate tuleproovi" erisaade, kus samuti Šepsi ja Kerro suhe jälle ette võeti.

Kerro tõdes, et on otsustanud Venemaa elu seljataha jätta. Põhiliseks põhjuseks oli see, et elu Moskvas muutus pärast Šepsist lahkuminekut üksildaseks.

Selgus ka see, et lahku mindi "Selgeltnägijate tuleproovi" lõppedes jõulude paiku, mil Kerro taas võidukämblast ilma jäi, ent siiski ei olnud otsus jällegi lõplik. Saates sai näha, kuidas noored nuttes teineteisele armastust vandusid, kuid tõdedes, et kahel selgeltnägijal on raske suhtes olla.