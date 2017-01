Kaitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terras osaleb täna Helsingis Balti riikide ja Põhjamaade kaitseväe juhatajate kohtumisel, et arutada piirkondlikku julgeolekut ning kaitsealase koostöö laiendamist.



Siiani on osaletud üksteise korraldatud õppustel, samuti on ühiselt panustatud Euroopa Liidu ja ÜRO missioonidesse ning veteranide rahvusvahelise koostöö edendamisse.



Kindralleitnant Riho Terras peab Põhjala-Balti kaitsekoostöö formaadis oluliseks regionaalsete julgeolekuohtude ühtset mõistmist ning tunnustab Põhjamaade totaalkaitse kontseptsiooni arendamist.

"Üksteise õppustel osalemine annab meile võimaluse mõista paremini oma naabrite kaitsekontseptsioone ja see aitab kaasa Läänemere regiooni julgeoleku tugevdamisele," ütles kindral Terras.

Kohtumiste eesmärk on arutada Läänemere regiooni julgeoleku ja Balti- ning Põhjamaade kaitsealase koostööga seonduvaid küsimusi. Kohtumisest võtavad osa Eesti, Läti, Leedu, Norra, Soome Taani ja Rootsi kaitseväe juhatajad või nende esindajad.



Eelmine kord kohtusid Balti- ja Põhjamaade kaitsevägede juhatajad Saaremaal.