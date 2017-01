Aafrikast pärit migrant sooritas sadade kohalike ja turistide silme all Veneetsia Suures kanalis enesetapu.

Gambiast pärit 22aastane Pateh Sabally hüppas eile päeval kai pealt vette ja ujus Suure kanali keskossa, vahendab Daily Mail.

Sajad inimesed märkasid, et mees on hädas. Talle visati abiks vähemalt kolm erinevat päästerõngast, kuid kuna mees neist kinni ei haaranud, siis spekuleeritakse, et tegemist oli enesetapuga.