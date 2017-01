Japarto Crepes'i loomise idee tekkis, kui selle peremees Arto käis Jaapanis ning tutvus kohaliku krepi söömise kultuuriga. Nimelt on seal krepp noorte seas ülipopulaarne.

"Toit nägi ilus välja ja pannkooki saada takeaway stiilis kioskist ning seda käest süüa tundus huvitav,“ selgitab Arto, kes enda sõnul sõi taolisi kreppe Jaapanis iga päev.

Koju jõudes ja nähtu üle mõtiskledes sai ta aru, et Eestis pole ühtegi sellist kohta ning see tuleb luua!

"Meie kiosk on avatud köök, iga liigutust on võimalik pealt vaadata. Staff (meeskond) on cool ja noortepärane. Koht ise on aga energiline, muusika käib ja tore meeleolu,“ kirjeldab Arto söögikohta.

Magusatest kreppidest soovitab ta tulla mekkima Banaani-Nutella kreppi vahukoore ja jäätisega ning soolastest singi-muna-juustu kreppi.

"Hong Kongist pärit mullivahvlid on aga omaette kogemus. Kindlasti tasub proovida!“ annab Arto nõu.

Japarto Crepes asub Mustamäel Lepistiku bussipeatuses.

