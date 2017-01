MyLook.ee ilutoodete veebipood loosib välja populaarse Hugo Boss The Scent For Her parfüümi! Loosimises osalemiseks liitu MyLooki uudiskirjaga siin. Loosimine toimub 14. veebruaril ja võitjaga võetakse ühendust e-maili teel.

Hugo Bossi uus sensatsiooniline The Scent For Her parfüüm naistele on segu lillelistest ja mahlakalt puuviljastest aroomidest kombineerituna gurmantsete lõhnanootidega. Gurmantselt trendikas kompositsioon peegeldab vaoshoitud magusust avanedes mahlase ja sametise virsiku lõhnanoodiga, mis on segatud freesiate lillearoomiga. Lõhna südames peituvad Osmanthuse ja kuulsa aprikoosi aroomid viies röstitud kakao poolt domineeritud põhja, mis annab lõhnale sügavama ja tumedama noodi. Lõhna kampaanianäoks on modell Anna Ewers, keda brändi peadisainer Jason Wu iseloomustab kui üdini naiselikku ja samal ajal väga jõulise karakteriga naist.

Kingitoote hind MyLookis: 55.95€

MyLook.ee on üks suurimaid ning armastatumaid ilutoodete veebipoode Eestis. Valikus on parfüümid, juuksehoolduse, kehahoolduse ja meigitooted tuntud kaubamärkidelt. Hinnad on alati soodsamad kui tavapoodides. MyLookist leiab igaüks omale sobiva tänu toodete juures olevatele kasutajate hinnangutele ning põhjalikele tootekirjeldustele. Kohaletoimetus alates 45 minutist ning pakkide väljastamine Tallinna esinduses tasuta.

MyLooki esinduskauplus asub Roosikrantsi 11, Tallinn.