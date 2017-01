"Neid rahvaid, kes mõistaks eestlasi nii hästi kui rootslased, väga palju ei ole. Rootsi ja Eesti majandused on tihedalt põimunud, nii nagu on põimunud ka tuhandete meie perekondade ajalood,“ ütles president Kaljulaid pärast kohtumisi Rootsi riigijuhtidega.

President Kaljulaidi sõnul on meil maailmas toimuvast rootslastega väga sarnane arusaam. "Me oleme Rootsiga valinud pisut erineva tee rahu tagamiseks – meie oleme NATOs ja nemad mitte – kuid me jagame samu väärtusi,“ ütles president Kaljulaid. "Nii on see ka näiteks idapartnerluse ja Ukraina-küsimuse puhul."