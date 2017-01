Esimest korda Eestis tangiti täna keskpäeval laeva LNG kütust. Kaks autotäit veeldatud maagaasi punkerdati Tallinki uhiuue kiirlaeva Megastar tankidesse.

Punkerdamise viis läbi Eesti Gaas, mis on Tallinki lepinguline LNG tarnija. Teisipäeval allkirjastasid Eesti Gaas ja Tallink lepingu, mille järgi varustab Eesti Gaas jaanuarist Tallinn-Helsingi liinil sõitma hakkavat Megastar laeva veeldatud maagaasi ehk LNG-ga.

LNG-d tuleb transportida ja hooldada väga madalal temperatuuril, mis vajab eritingimusi ning spetsiaalseid sõidukeid ja eraldi külmutusseadmetega tanke laeval. Maagaas veeldub ehk läheb gaasilisest olekust vedelasse olekusse üle, kui teda külmutada alla aurustumistemperatuuri (ligikaudu −160 °C).

LNG ehk veeldatud maagaas on väga kõrge energiasisaldusega ning selle kasutamiseks ei ole vajalik maagasivõrgu olemasolu. LNG-d kasutatakse energiatootmises, maismaa- ja meretranspordis.

Läänemere piirkonnas on LNG muutunud järjest aktuaalsemaks, kuna 2015. aastast ei tohi laevakütuse väävlisisaldus ületada 0,10 protsenti. Et nõuet täita, on reederitel võimalik kasutada madala väävlisisaldusega erikütust, paigaldada puhastusseadmeid või üle minna LNG-le.