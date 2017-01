3. Swedbank AS

4. Skype Technologies OÜ

5. Transferwise Ltd Eesti filiaal

6. AS Tallink Grupp

7. ABB AS

8. OÜ Playtech Estonia

9. AS LHV Pank

10. AS SEB Pank

11. Elisa Eesti AS

12. Nortal AS

13. Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK)

14. Microsoft Estonia OÜ

15. Riigikogu

16. AS Merko Ehitus Eesti

17. Pipedrive OÜ

18. Kalev AS

19. Tartu Ülikool

20. Kaubamaja AS

Edetabelist kukkusid välja Kaitsevägi, Eesti Rahvusringhääling, Eesti Pank ja Ericsson Eesti AS. Uued tulijad on Elisa Eesti AS, Pipedrive OÜ, Tartu Ülikool ja Kaubamaja AS.

Uuringusse andis oma panuse enam kui 6000 vastajat üle Eesti erinevatest vanuserühmadest.