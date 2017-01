Hollywoodi kaunitaril Scarlet Johanssonil pole abieluõnne: ajakirja People teatel on ta oma pisitütre isast, prantsuse kunstikonsultandist Romain Dauriacist lahku läinud.

“Nad on suvest saadik lahus elanud,” kinnitab USA ajakirja allikas. Laupäeval nähti 32aastast näitlejannat (“Tõlkes kaduma läinud”, “Tasujad”, “Kapten Ameerika”) Washingtonis Donald Trumpi vastasel naistemarsil ning täheldati, et tal polnud abielusõrmust sõrmes. “Olen seda juba mõnda aega oodanud,” räägib Dauriaci (34) lähikondlane. “Romain ja Scarlett pole mulle kunagi loogiline paar tundunud. Nad pole võrdsed. Siin on alati midagi viltu olnud.”

Scarlett ja Romain jäid esmakordselt üheskoos fotoobjektiivi ette 2012. aasta oktoobris New Yorgis. Selleks ajaks oli näitlejatar lahutanud abielu kolleeg Ryan Reynoldsist ning jõudnud lahkumineku järel semmida nii endast tunduvalt vanema Hollywoodi tuusa Sean Penni kui ka reklaamiärimees Nate Tayloriga.

2014. aastal tõi Scarlett ilmale tütre, kes sai nimeks Rose Dorothy. Kuu aega hiljem pidas ta Romainiga salaja pulmad.