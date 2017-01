Välisminister Sven Mikser on visiidil Etioopia pealinnas Addis Adebas, kus ta kohtub Aafrika riikide esindajatega.

Ministri visiidi eesmärk oli arutada koostööd rahvusvahelistes organisatsioonides ja e-valitsemise alal, ning teha ettevalmistusi Euroopa Liidu ja Aafrika tippkohtumiseks Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajal.



"Eesti suhted Aafrika riikidega on viimasel viiel aastal tihenenud nii diplomaatias kui majanduses. Näen, et eelkõige on Eestil võimalus jagada oma kogemusi ja teadmisi infotehnoloogia valdkonnas. Aafrika kui kiiresti arenev majandusruum võiks pakkuda senisest rohkem huvi ka Eesti äriringkondadele,“ sõnas Mikser.

(Välisministeerium)



Kohtumisel Etioopia välisministri Workneh Gebeyehuga oli fookuses Eesti Euroopa Liidu eesistumise aega langev EL ja Aafrika tippkohtumine. Välisministrid arutasid, mis võiks olla tippkohtumise keskmes ning mis valdkondades e-lahendustest abi oleks.