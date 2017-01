"Tere, see ei ole süüdistus- ega lahkumiskiri, aga kui sinust noorem toimetaja ikkagi leiab, et pärast 30 aastat sa ei tea uudistest midagi... kui oled sellest organisatsioonist saanud täieliku läbipõlemise... nendel põhjustel... ja aastaid. Oled olnud raskes autoõnnetuses töö tõttu. Sinu vastu on olnud internetis ja mujal süüdistused suhtes ühe riigi kõrgema ametiisikuga... Miks sa peaksid seal edasi töötama? Ma lahkun tänasest ERRist. AK ei ole sugugi kõik elus. Kõik. On oma elu, kaon. Homseks otsige teine ankur. Aitäh toetajatele! Algab teine peatükk elus. Ilma uudisteta. Rohkem ei kommenteeri kellelegi. Neeme," seisab mehe Facebooki lehel.

Koogi sõnul oli Neeme Raua postitus sotsiaalmeedias üllatus ja šokk kõigi jaoks ning keegi uudistetoimetusest ei tea midagi täpsemat. Rauaga on Kook püüdnud ühendust saada juba möödunud neljapäevast, kuid uudisteankru telefon on kogu aeg olnud välja lülitatud, kirjutab ERRi uudisteportaal .

"Ma ei tea, kas viibivad, sest mina võtsin nii Delfi kui ka PM toru. Aga me tõesti ei tea, mis toimub. Mingit avaldust pole tulnud. On vaid see segane FB postitus. Lähen ta koju," kirjutas Kook ka sotsiaalmeedias.

Delfi võttis ühendust "Aktuaalse kaamera" toimetuse juhi Urmet Koogiga, kes enda sõnul Raua avaldusega aktiivselt tegeleb. "Ma ei tea, mis temaga on juhtunud ja millest selline postitus. Ma tegelengi sellega, et üritada teda leida, sest see on suur arusaamatus. Tal on olnud vabad päevad pärast eelmise nädala Moskva lähetust," kirjutas Kook ning lisas, et on ajakirjaniku pärast mures, edastas Delfi.