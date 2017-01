Toomas Hendrik Ilves pälvis Saksa ärimehe Reinhard Mohni mälestuseks välja antava maineka preemia, mille suurus on 200 000 eurot, teatas auhinda välja andev Bertelsmanni fond.

2017. aasta preemia teemaks on "Tark riik. Ühendatud. Intelligentne. Digitaalne".

Der Reinhard Mohn Preis 17 geht an Estlands Staatspräsident a.D. Toomas Hendrik Ilves. Palju õnne @IlvesToomas https://t.co/DyLEIoj3U7 (sr) — Bertelsmann Stiftung (@BertelsmannSt) January 26, 2017

Fondi teatel hinnati Ilvese panust digitaalse riigi ja hariduse edendamisse. "Eesti on näide sellest, kuhu võiks Saksamaa oma e-riigi arenduses jõuda," kinnitas Bertelsmanni fondi nõukogu liige Brigitte Mohn. "Toomas Hendrik Ilves hakkas digiteenuseid koolides tutvustama juba enne nutitelefonide laiemat levikut. Ta mõistis enne teisi, et digioskuste varane kujundamine on ülioluline," ütles Mohn.

Auhind antakse Ilvesele üle 29. juunil Saksamaal Gütersloh´s.

Reinhard Mohni auhind määratakse rahvusvaheliselt tuntud ja aktiivsele inimesele, kes on aidanud ühiskondlikke ja poliitilisi probleeme lahendada. Varem on preemia saanud näiteks ÜRO endine peasekretär Kofi Annan.