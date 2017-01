Järgmisel nädalal paneb Tallinna Linnatranspordi AS enampakkumisele kaks trammi. Juhatuse esimehe Enno Tamme kinnitusel on müüki minevatel trammidel veel piisavalt ressurssi, et nendega rööbastee olemasolul koduhoovis või talukinnistul lusti sõita.

"Tartu trammi käikupanekuks veterantrammid vaevalt sobivad, ent nupukas tehnikahuviline leiab neile kindlasti meelepärase rakenduse," on Tamm kindel. Tramme kasutati sõitjate veoks viimati 2016.aasta jaanuaris, neil puudub kehtiv tehniline ülevaatus. Alghind on ühel 4500 ja teisel 2500 eurot.