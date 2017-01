Riigikogu Reformierakonna fraktsioon saatis täna peaministrile kutse kohtumisele ja ootab Jüri Ratase selgitusi vastuoluliste seisukohtade kohta keele-, haridus- ja kodakondsuspoliitikas.

„Kutsusime peaminister Ratase meie riigikogu fraktsiooniga kohtuma, et saada ülevaade tema seisukohtadest peaministrina Eesti Vabariigi keele-, haridus- ja kodakondsuspoliitikas,“ ütles Reformierakonna esimees Hanno Pevkur.

„Peaminister on hiljuti öelnud, et uues võimuliidus „tehakse väikeseid samme“ kodakondsuspoliitikas ning hariduspoliitikas on keeleõppe osas tulemas „väga suured muudatused“. Lisaks on Jüri Ratas erinevates avalikes esinemistes esitanud ettepanekuid Eesti kodakondsuspoliitika muutmiseks lähiaastatel. Oleme huvitatud nende muudatuste täpsema sisu avamisest ja peaministri selgetest seisukohtadest neis küsimustes,“ lausus Pevkur. Reformierakond on varem avaldanud toetust sünnijärgsetele Eesti kodanikele topeltkodakondsuse lubamisele.