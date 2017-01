USA president Donald Trump usub, et piinamismeetodite kasutamisest võib olla abi. Trumpi arvates tuleks vastasega võitlemisel kasutada vaenlasega sarnaseid relvi. Täpsemalt pidas president silmas uppumise stimuleerimise meetodit, milles ohvrile vett näkku kallatakse, kuni viimane enam hingata ei saa.

President sõnas ABS Newsile antud intervjuus, et arutab asja ka kaitseminister James Mattise ning CIA peadirektori Mike Pompeoga ja toimib nii, nagu julgeolekujõud arvavad. "Kui nad nõus pole, siis olgu nii", vahendab BBC presidendi sõnu. "Teen nii, nagu nemad ütlevad."

"Kuid kas ma tunnen, et see töötaks? Absoluutselt. Ma tunnen, et see töötaks," oli Trump meele- ja järjekindel.

"Kuni nad raiuvad meie inimeste päid... kui ISIS paneb toime asju, mida pole nähtud keskajast saati, kas see ei pane mind tõsiselt mõtlema samuti piinamisvõtetest? Minu arvates peaksime võitlema hammas hamba vastu," kinnitas Trump.

Seni on nii Mattis kui ka Pompeo üles näidanud vastuseisu piinamise taaskehtestamisele ülekuulamistel.