Kosmilises mõõtkavas on 261 000 kilomeetrit üsna väike vahemaa, kui arvestada, et Kuu keskmine kaugus Maast on 384 000 kilomeetrit. Kuni 14meetrise läbimõõduga asteroidi kiirus Maast möödumisel oli 18 700 kilomeetrit tunnis.

Kuigi astronoomid ei tea praeguse seisuga ühtki asteroidi, mis liiguks otsesel kokkupõrkekursil Maaga, ei näita see veel midagi. Tänaseks on meie päikesesüsteemis avastatud ligemale 750 000 asteroidi. Tegelikult on neid aga teadlaste hinnangul kindlasti üle miljoni. See tähendab, et meie päikesüsteemis liiguvad sajad tuhanded asteroidid, mille olemasolust pole inimestel veel vähimatki aimu. Seetõttu võib kardetud kokkupõrge tulla vägagi ootamatult.