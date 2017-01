Tallinnas Narva maanteel asuva restorani Yui eesmärk on luua side Jaapani ja Eesti vahel. Sõna "yui" tähendabki jaapani keeles "sidet" või "ühendust". Kuidas aga Yuis seda sidet luuakse? Menüüst leiab nii autentset jaapani toitu kui ka fusionit eesti köögiga. Aga palju enamatki! See on elamus!

Sõbrapäeva tutvustati Jaapanis esmakordselt 1936. aastal ning seda tähistatakse üpris unikaalsel moel. Jaapanis on ühe romantikale pühendatud päeva asemel kaks. Meilegi tuntud valentinipäeval on just naised need, kes külvavad nii meeskolleegid, sõbrad, kui oma kallima üle šokolaadidega. Kingiks mõeldud šokolaadi nimetatakse olenevalt kingisaajast erinevalt - "Giri-choco" ehk nö kohustuse šokolaad meeskolleegidele ja -ülemustele, "Tomo-choco" ehk sõbra šokolaad sõpradele ja “Honmei-choco” ehk väljavalitu šokolaad aga elukaaslasele, kallimale või abikaasale. Kallimale kingitud šokolaadihõrgutis on sageli ise valmistatud.

Kuu aega hiljem, 14. veebruaril, on meeste kord. Sageli jagavad mehed neile kingituse teinud naistele vastu valget šokolaadi, seetõttu on seda päeva hakatud nimetama "Howaito de-" ehk Valge päev.

Eripakkumisena on 14. veebruaril restoranis Yui saadaval eriline sõbrapäevamenüü. Peakokk on selleks päevaks loonud ainulaadse neljakäigulise hõrgutiste valiku. Menüüst leiab värske ja imemaitsva sushi, isuäratava šokolaadihõrgutise, pokaali vahuveini jm.

Kõigile sõbrapäevamenüü proovijatele kehtib ka 14. märtsil eripakkumine. Rohkem infot leiab kodulehelt või Facebooki lehelt. Tule veeda romantiline õhtu kallimaga või maitseelamusterohke õhtu parimate sõpradega Jaapani miljööga restoranis Yui! Seltskondadel või peredel on võimalik kasutada ka VIP-tuba eriti eheda jaapani piduliku õhtu kogemiseks. Laua broneerimiseks külasta meie kodulehte või helista numbril 335 7766.