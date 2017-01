Täna keskpäeval protesteeriti majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ees raudteetrassi Rail Baltic vastu.

(Jörgen Norkroos)

Sündmuskohal viibinud Õhtulehe reporteri sõnul pole protesteerijatele ennekõike meeltmööda trassi praegune planeering. Leiti, et raudtee võiks läbida Pärnu asemel Tartut. Meeleavaldajad nõuavad salajaste dokumentide avalikustamist, et teada saada, miks Rail Baltic just läbi Pärnu käima hakkab.

(Teet Malsroos)

Meeleavaldusel osales ka Igor Gräzin, kes võrdles Rail Balticu projekti Molotovi-Ribbentropi paktiga, mille salajase lisaprotokolliga jaotati Ida-Euroopa mõjupiirkondadeks. "Euroopa Liidust Rail Balticu jaoks saadud raha on needus," kuulutas Gräzin.