Käsitöö, see on uus jooga! Tunne rõõmu ise valmistatud kingitustest: see teeb meele rõõmsaks ja aitab sõpru-tuttavaid üllatada ning vähendada stressi.

Meie käsitöökauplusesse sisse astudes leiad ennast imelisest maailmast, kindlasti saad palju inspiratsiooni ja uusi ideid, mida kohe teostama hakata. Kuna oleme ise suured entusiastid ja käsitöömeistrid, siis anname head nõu ja viime läbi õpitubasid.

Meie juures on võimalik tähistada ka sünnipäevasid.

Juba pikka aega paelub naisi kaartide, karpide ja albumite valmistamine, mis on väga kaunid kingitused igasugusteks tähtpäevadeks.

Et kaardid ja karbid saaksid kaunid, siis Teeme TeistMoodi käsitöötarvikute kauplusest leiad parima valiku käsitöötarbeid, paberilõikamismasinaid (Sissix, Press Boss, X-cut jne), väga paljude erinevate firmade lõikenugasid ja pressplaate. Lisaks ka suurim valik disainpabereid erinevatelt tootjatelt laiast maailmast. Tutvu valikuga siin.

Meilt leiad kõik vajaliku kaartide, karpide ja albumite valmistamiseks. Lisaks ka hobivärvid, viltimisvillad ja poolvääriskivid.

Külasta meie e-poodi või astu läbi Tallinnas Tondi 50 asuvast kauplusest! Vaata lisaks SIIT!

Kindlasti külasta ka meie Facebooki lehte!