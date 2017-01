Valitsus kinnitas tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski esitatud alkoholi- ja reklaamiseaduste muutmise eelnõu ning saatis selle riigikokku.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski tunnustas koalitsioonipartnereid koostöö ja konstruktiivsuse eest. "Selle valitsuskoalitsiooni sünnihetkel lubasime, et viime lõpule juba eelmises valitsuses alanud arutelu, kuidas kaitsta oma rahvast, eelkõige aga noorte inimeste tervist, karmistades selleks alkoholi kättesaadavuse, müügi- ja reklaamipiiranguid," ütles minister.

Ta kinnitas, et positiivne mõju on olnud ka eelnõu saatnud avalikul diskussioonil, mis on juba muutunud inimeste suhtumist alkoholi eksponeerimisse ja kättesaadavusse ning pannud inimesed tõsiselt mõtlema oma alkoholitarbimise vähendamise üle.