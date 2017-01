Üle aasta on möödas sellest, kui meedia kajastas juhtumit, kus üks Ungari teleoperaator üritas jalga ette pannes takistada last süles kandva põgeniku teed. Tänaseks on naisajakirjanik oma karistuse saanud, kuid Osamah Alabed Almohsen (52) on jätkuvalt nukras olukorras.

Osama Abdul Mohsen koos 9aastase poja Zaidiga (AFP / Scanpix)

Süüriast pärit põgenik, kes koos poegadega asus elama Hispaaniasse, ootab endiselt oma Türgis viibivat abikaasat ning tütart, vahendab The Local. Almohsen sai Hispaaniasse jõudes üsna ruttu tööd jalgpallitreenerina, kuid tema vilets keeleoskus tegi õige pea omad korrektuurid.

Kehv seis on meest sundinud kaaluma riigist lahkumist.